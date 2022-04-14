200 bin kişinin etkilendiği Filipinler’deki felakette ölü sayısı artıyor

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 121'e yükseldiği bildirildi. Şinhua ajansının haberine göre, afette en fazla can kaybı 81 kişinin öldüğü Leyte eyaletine bağlı Baybay şehrinde görüldü. Eyalete bağlı Abuyog bölgesinde ise 31 kişi hayatını kaybetti.

121'E ÇIKTI

Eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yeri kullanılmaz hale gelirken 12 kişinin de kayıp olduğu kaydediliyor. Filipinler ulusal afet ajansı da afet nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde 8, Samar eyaletinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 236 kişinin yaralandığını ve 28 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Böylece ölü sayısının 121'e çıktığı kaydedildi.

200 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde, son bir haftada tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı 200'e yakın sel felaketi bildirilirken en az 30 bin aile acil durum barınaklarına yerleştirildi. En az 200 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.