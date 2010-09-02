Kilo aldırmayan çikolata HEDİYE

Neuhaus , 'Praline' çikolatasının mucidi ve 1857 yılından beri şahane çikolatalar yapan bir marka. Türkiye'de de 14 yıldan beri var ve kocaman bir "lezzet düşkünü kitle"ye hitap ediyor.
Bunları neden söylüyoruz: Çünkü bayram kapıda. Yani? Yanisi şu: Hediye seçmek konusunda akla karayı seçen Türk insanına şahane bir alternatif sunuyor Neuhaus. Bu çikolataların şekil ve görünüşü çok farklı. Tıklayın www.neuhaustr.com sitesini orada görün, ne dediğimizi anlayacaksınız.
Paketletip hediye diye verilecek türden. Düşünsenize kimbilir kaç yıldır hediye olarak çikolata vermediniz. Peki asıl acaip özelliğini söylemedik mi hala? Yüksek miktarda kakao ve minimum oranda şeker içermesi... İnsan çikolata yemeye başlayınca "dur yahu bir tane daha atayım ağzıma" der ya, işte Neuhaus tam da bu duygumuzu kaşıyor, doyana kadar bitter çikolata yiyorsunuz ve düşük kalorisi sayesinde kilo almıyorsunuz. Diyetine bitter ekleyenler var, zira yüzde 70 kakao oranı ve az miktarda şeker barındırdığı için diyet listelerine pek uygun. Yeni diet cikolatalar da var aslında, siteye girince onları da görebilirsiniz. Beyaz, sütlü ve bitter olmak üzere üç çeşit çikolata var ve bunların kakao oranları yüzde 40 ile 70 arası değişiyor. Minimum oranda şeker içeriyor. İstanbul
'da 1. Levent Ebulula Caddesi üzerinde merkez mağaza var ama Türkiye çapında birçok satış noktası bulunuyor. Farklı boyutlarda ve çeşitlerde kutular var ve bu kutulardan bin kat daha farklı çikolatalar var. Bu çikolataların tamamının Belçika'da üretilip biz yiyelim diye Türkiye'ye geldiğini de ayrıca hatırlatırız.