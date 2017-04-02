Avrupa’da Le Pen’ler artıyor

Avrupa genelinde yükselişte olan aşırı sağcı partilerde kadın liderler ve üyelerin son yıllardaki artışı dikkati çekiyor. Aşırı sağcı partilerin mülteci krizini kullanarak, yabancı ve özellikle İslam karşıtı söylemlerle oy topladığı, geleneksel olarak iktidarda olan merkez sağ ve sol partileri yerinden etmeye çalıştığı görülüyor. Bu partilerde ön plana çıkan kadın siyasetçiler özellikle göze çarpıyor. Aralarında Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri ve nisan ve mayıs aylarında iki turlu olarak yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin adayı Marine Le Pen en çok bilinen kişilerin başında geliyor. Almanya'nın aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) Genel Başkanı Frauke Petry, Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Danimarka Meclis Başkanı Pia Kjaersgaard ile Norveç Ekonomi Bakanı ve Gelişim Partisinin Genel Başkanı Siv Jensen savundukları politikalarla sık sık gündeme geliyor.