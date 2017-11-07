Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Çinli kadının bacağından 72 yıllık şarapnel parçası çıkarıldı

li kadının bacağından 72 yıllık şarapnel parçası çıkarıldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017 21:01
Çinli kadının bacağından 72 yıllık şarapnel parçası çıkarıldı

'de 90 yaşındaki bir kadının bacağına 72 yıl önce saplanan şarapnel parçası ameliyatla çıkarıldı.

BBC'nin Guangming Daily gazetesine dayandırdığı haberine göre, Hu Cinhua adlı kadının bacağına, İç ve Çin-Japon Savaşları (1937-1945) esnasında Guangşi'de, kocasıyla evlerinden kaçmaya çalışırken Japon savaş uçağının saldırısı sırasında şarapnel parçası saplandı.

Hu, 1945 yılında meydana gelen olay sırasında 4 aylık hamile olduğu, ameliyat masraflarını karşılayacak ekonomik güçleri bulunmadığı için ülkenin güneybatısındaki Kunming kentinde yaşayan yakınlarının yanına ulaşabilmek amacıyla yaralı bacağını sürüyerek yoluna devam etti.

Olaydan bir gün sonra yolda rastladıkları gerillaların bacağındaki şarapnel parçasını çıkarmaya çalıştığını, beceremeyince önlem olarak sardığını anlatan yaşlı kadın, 72 yıl sonra Çin'in güneyinde Hunan vilayetinde ameliyat edildi. 1 santimetrelik şarapnel parçasını çıkarmadan önce kadının bacağını kesmeyi düşünen doktorlar, hastanın bunu kaldıramayacağı endişesiyle bu fikirlerinden vazgeçti.

Çin , 2. Dünya Savaşı'nın sonunda ülkedeki milliyetçiler ile komünistler arasında hakimiyet tartışması üzerine çıkmıştı.

Milliyetçilerin Çan Kay Şek, komünistlerin Mao Zedong tarafından yönetildiği savaşta taraflar 2 milyona yakın askerini kaybetti. Savaş, komünistlerin 1949'da milliyetçileri ülkeden atmasıyla son buldu. Çin-Japon Savaşı ise 'nın bu ülkedeki iç istikrarsızlıktan faydalanmak istemesi üzerine Çin topraklarını işgaliyle başlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çinli kadının bacağından 72 yıllık şarapnel parçası çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN