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'de Trump destekçileri ve karşıtlarından gösteriler

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017 19:36 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 19:47
Güney Kore'de Trump destekçileri ve karşıtlarından gösteriler

ABD Başkanı 'ın ziyaret ettiği 'de Trump destekçisi ve karşıtı yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Binlerce polisin görev yaptığı başkent Seul'de Trump karşıtları, ABD'nin Seul Büyükelçiliği yakınındaki bulvarda toplandı. Grubun, "Trump'a Hayır" ve "Savaşa Hayır" pankartları taşıdığı görüldü.

Trump karşıtları, ABD Başkanını, Kuzey Kore ile gerilimi artırarak Seul yönetimine daha fazla silah alması ve ABD'nin yakın bulduğu ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını yenilemesi yönünde baskı yapmakla eleştirdi.

Bölgede ABD ve bayrakları taşıyan yüzlerce Trump destekçisi de gösteri düzenledi. Trump'ın konvoyu geçerken "ABD" sloganları atan grup, "Kan Kardeşleri Kore+ABD" pankartları taşıdı.

Trump'ın iki günlük Güney Kore ziyareti için 15 binden fazla polis memurunun görevlendirileceği açıklanmıştı.

ABD Başkanı, bugün geldiği Güney Kore'de ev sahibi ülke Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

İki lider, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından gündemlerindeki başlıca konu olan Kuzey Kore sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Trump, "Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik denemelerinin tüm dünya için tehdit olduğunu" belirterek, "Kuzey Kore'ye karşı güç kullanmayı ummuyorum." ifadesini kullanmıştı.

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Güney Kore'de Trump destekçileri ve karşıtlarından gösteriler
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