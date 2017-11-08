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ABD'den vize açıklaması

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 00:15 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 04:59
ABD'den vize açıklaması

ABD Sözcüsü Nauert, Türkiye ile yaşanan vize krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizi konusunda her iki tarafın da doğru yönde ve olumlu adımlar attıklarını söyledi.

Nauert, başkent Washington'da basın toplantısı düzenledi. Nauert konu ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Dün göçmen vizesi dışındaki vizeler dışındaki vizelerle ilgili sınırlı başvuruyu kabul etmeye başladığımızı duyurduk. Vize almak isteyen insanlar şimdi bunu İstanbul'da ve Ankara'da yapabiliyorlar" dedi.

Nauert, "Şimdilik bu vize başvuruları sınırlı olarak kabul ediliyor. Sağlık, insani yardım ve öğrenci vizelerine öncelik veriyoruz. Türk hükümetiyle olumlu olarak tanımlayabileceğim bir dizi görüşmelerimiz oldu. Bu kesinlikle doğru yönde olumlu bir adım" dedi.

Nauert, sınırlı vize hizmeti verilmeye başlamalarının vize sayısı ile ilgili olmadığını, sınırlı sayıda çalışanlarının yetişebildiği kadar vize işlemi yaptıklarını söyledi.

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ABD'den vize açıklaması
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