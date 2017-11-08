Bu sadece başlangıç

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın kurduğu ve başına oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı getirdiği yolsuzluk komisyonunun yarattığı deprem devam ediyor. Aralarında kraliyet ailesinden prenslerin, bakanların ve önemli iş adamlarının bulunduğu tutuklularının sayısı bin 300'ü bulduğu ileri sürüldü. Twitter'daki hesabından yorum yapan ABD Başkanı Donald Trump "Kral Selman'a ve Veliaht Prens'e çok güveniyorum. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar" ifadelerini kullandı. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu üyelerinden Halid el-Meheysen "Şüpheliler üç yıldır inceleme altındaydı. Daha fazla tutuklama ve seyahat kısıtlanması kararı çıkacak" açıklamasında bulundu. Savcı Şeyh Suud el Mucib ise "Bu yalnızca başlangıç" dedi. Dün de başsavcılığın talimatıyla, gözaltına alınanların "özel banka hesapları" donduruldu.

İSLAMİ FİNANSA OPERASYON

Uzmanlara göre 32 yaşındaki Veliaht Prens Selman, ülkesindeki pozisyonunu güçlendirmek için gözaltı ya da tutuklamalar devam edecek. Yolsuzlukla suçlanan ve hâlâ tutuklu bulunan prenslerin profilleri ilgi uyandırıyor. Tutuklama dalgasının en dikkat çekici ismi 18 milyar dolarlık serveti ve dünyanın dört bir yanına dağılan yatırımlarıyla dünyanın en zengin 45'inci ismi Prens El-Velid bin Talal oldu. Talal kadar dikkat çekmeyen ancak Al Baraka başta olmak üzere İslami finans kurumlarında aldığı rollerle öne çıkan Salih Kemal de tutuklular arasında. Der Spiegel'in "Cidde'nin gerçek yöneticisi" dediği ve Üsame Bin Ladin'in ağabeyi olan Bakr Bin Ladin de tutuklanan isimlerin başında geliyor.