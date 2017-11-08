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'da liseli genç sınavları erteletmek için işledi

Giriş Tarihi: 8.11.2017 22:04
Hindistan'da liseli genç sınavları erteletmek için cinayet işledi

'ın Gurgaon eyaletinde Ryan International Schoolda şüpheli bir şekilde öldürülen yedi yaşındaki çocuğu, aynı okulda lise öğrenci olan genç bir öğrencinin sınavlar ve veli toplantısı ertelensin diye öldürdüğü ortaya çıktı.

güvenlik güçleri 8 Eylülde boğazı kesilmiş bir şekilde okul tuvaletinin dışında ölü bulunan Pradyuman Thakurun 11. sınıf öğrencilerinden biri tarafından öldürüldüğünü, zanlının çocuk mahkemesine sevk edildiğini aktardı.

Verilen bilgilere göre psikiyatrik değerlendirme altında olan 11. Sınıf öğrencisinin bir yıldır öfke sorunları yaşıyordu, in öncesindeki günlerde okuldaki arkadaşlarına tüm sınavlar ertelenecek, boşuna çalışmayın gibi sözler sarfetmişti. Zanlının güvenlik kamerası görüntülerinde de cinayet mahaline yakın olduğu tespit edildi.

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Hindistan'da liseli genç sınavları erteletmek için cinayet işledi
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