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Klasik yalanları

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 18:33 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 19:43
Klasik AB yalanları

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Türk dostlarımızla ilişkilerimiz konusunda çok açık konuşmak istiyorum. 'ye programı çerçevesinde 3 milyar taahhüt ettik, önümüzdeki yıllarda da 3 milyar avro daha aktaracağız. AB bu sözünü tutacak." dedi.

Juncker, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

"'yle mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz" diyen Juncker, bunun "Türkiye'nin Avrupa'dan şu anda uzaklaştığı" için mümkün olmadığını iddia etti.

Juncker, "Türkiye'nin tekrar Avrupalı olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"AB SÖZÜNÜ TUTACAK"

Bir gazetecinin Balkanlarda Türkiye olmadan güvenlik sağlanmasının mümkün olmadığına işaret etmesinin ardından Juncker, "Türk dostlarımızla ilişkilerimiz konusunda çok açık konuşmak istiyorum. Türkiye'ye programı çerçevesinde 3 milyar taahhüt ettik, önümüzdeki yıllarda da 3 milyar avro daha aktaracağız. bu sözünü tutacak." dedi.

AB Konseyi'nin Türkiye'ye aktarılacak katılım öncesi fonların yönünü değiştirmeye karar verdiğini belirten Juncker, "Katılım öncesi fonların hacmi azaltılmayacak. Sadece aktarıldığı alanlar değişecek. Fonların daha çok yargı ve sivil toplum alanlarına kaydırılması sağlanacak." açıklamasında bulundu.

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Klasik AB yalanları
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