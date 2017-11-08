Son dakika: Suudi Arabistan gözaltına alınanların hesaplarını dondurdu

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla suçlanan ve şahsi hesapları dondurulan kişilere ait şirketlerin çalışmalarına rutin olarak devam edeceği açıklandı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Ekonomi ve Kalkınma Konseyi, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.

"Yolsuzluk" operasyonuyla ilgili gelişmelerin ele alındığı toplantıda, yolsuzlukla suçlanan ve şahsi hesapları dondurulan kişilere ait şirketlerin çalışmalarına rutin olarak devam edeceği bildirildi.

Haberde, Muhammed bin Selman'ın söz konusu şirketlerdeki ortakların ve yürütme birimlerinin ekonomik faaliyetlerini, projelerini, mali ve idari işlerini iç tüzük dahilinde sürdürmelerinin sağlanması ve tüm tarafların haklarının korunması için ilgili bakanlara talimat verdiği belirtildi.

Toplantıda, bu oluşumların faaliyetlerinin sürmesinin ekonomiye, iş olanaklarına, adil rekabet güvencesine ve yatırım fırsatlarına katkı sağladığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA), başsavcılığın talimatı doğrultusunda yolsuzluk nedeniyle gözaltına alınan ve aralarında prens, üst düzey görevliler ve milyarder iş adamlarının bulunduğu kişilerin şahsi hesaplarının dondurulduğunu duyurmuştu.