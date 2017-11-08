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'da dondurulan hesapların sayısı artıyor

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 21:52 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 23:05
Suudi Arabistan'da dondurulan hesapların sayısı artıyor

Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan prens ve üst düzey yöneticilerin dondurulan kişisel banka hesaplarının sayısı bin 600'ü geçti

Para Ajansı'nın (), başsavcılığın talimatı doğrultusunda yolsuzluk nedeniyle gözaltına alınan kişilere ait bin 600'den fazla banka hesabını dondurduğu belirtildi.

Bankalardan alınan bilgiye göre SAMA, başsavcılığın talimatı gereği yolsuzluk nedeni ile gözaltına alınan ve aralarında prens, üst düzey görevliler ve milyarder iş adamlarının da bulunduğu kişilere ait bin 600'den fazla kişisel banka hesabını dondurdu.

Dün akşama kadar dondurulan banka hesabının bin 300 olduğuna işaret eden kaynaklar, bu sayının daha da artabileceği ifade etti.

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA), dün yaptığı açıklamada, "Başsavcılığın talimatı gereği gözaltına alınan prens, üst düzey devlet yöneticileri ve iş adamlarının kişisel banka hesaplarına el konulduğunu" duyurmuştu.

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Suudi Arabistan'da dondurulan hesapların sayısı artıyor
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