Venezuela'dan yeni medya düzenlemesi

Venezuela'da temmuz ayında anayasanın yeniden yazılması için oluşturulan Kurucu Meclis, Venezuelalıların, televizyon, radyo ya da sosyal medya aracılığıyla şiddet veya nefreti körükleyen mesajlar yaymasının önüne geçen yasayı kabul etti.

Yeni yasa uyarınca, siyasi yönelimleri de içeren belirli grupları hedef alan ve nefreti alenen teşvik eden herkes, potansiyel olarak 10 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

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Yeni yasa aynı zamanda, devletin, kamusal veya özel medya organlarına, her hafta 30 dakika boyunca "barışı teşvik etmeyi amaçlayan" mesajlar yayınlamasını talep etmesine imkan sağlayacak.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve müttefikleri, sıklıkla muhalefeti nefreti teşvik etmekle suçluyor.

Venezuela'da, 30 Temmuz'da yapılan seçimle anayasanın yeniden yazılması için Kurucu Meclis temsilcileri seçilmişti. Kurucu Meclis, Venezuela'nın güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ekonomik refahını teminat altına alacak kanunları çıkarma yetkisini Ulusal Kongreden alarak Meclis'e veren kararnameyi oy birliğiyle kabul etmişti.