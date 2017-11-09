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'nın hazımsızlığı!

Giriş Tarihi: 9.11.2017 19:12
Almanya'nın Türkiye hazımsızlığı!

'nin hamlesi 'yı fena panikletti. Türkiye'nin mega projelerinden çekinen ve otomobil sektöründe tek el olmayı sürdürmek isteyen Almanya, daha önce Türkiye'nin nükleer atılımında yaptığı gibi yerli otomobil hamlesine de topyekun saldırmaya başladı.

'nin hamlesi 'yı telaşlandırdı. En iyi müşterilerinden olan Türkiye'yi kaybetmek ve pazarda yeni bir rakip istemeyen dünyanın en büyük otomobil üretici Almanya, yerli otomobil için karalama çalışması yürütüyor.

DİE WELT: TÜRKİYE PARASINI ÇÖPE ATIYOR
Alman Gazetesi, Türkiye'nin yerli otomobil projesiyle parasını çöpe attığını, söz konusu 5 firmanın araç yapım noktasında hiçbir tecrübesinin bulunmadığını iddia etti. Türkiye'nin yerli otomobil üretmesini "intihar etmek" diye niteleyecek kadar ileri giden Die Welt, yaşanılan paniği gözler önüne serdi.

DİE TAGESZEİTUNG: TABUTA BENZİYOR
Türkiye'nin yerli otomobili hakkında bir diğer yorum da Alman Die Tageszeitung Gazetesi'nden geldi. Türkiye'de yerli otomobil hakkında çizilmiş bir karikatürü çarpıtarak yerli otomobili tabuta benzeten ve 5 firmanın o aracın altında ezildiğini iddia eden Alman Gazete tepki topladı.

NÜKLEER ENERJİYE KARŞI DA SAVAŞ AÇMIŞLARDI
Yerli otomobil karşıtlığı, Almanya'nın ilk vukuati de değil. Türkiye nükleer santral hamlesi ile de dışa bağımlılığı bitirmek için harekete geçtiğinde gene Almanya yerli ve yurt dışında yayın yapan tüm medya kuruluşlarıyla Türkiye karşıtı propaganda başlatmış, Türkiye'nin enerji hamlesini baltalamak istemişti.

Toplam elektrik üretiminin yüzde 16'sını nükleer enerjiden sağlayan ve Avrupa'da çevreyi en çok kirleten 10 kömür santralinden 7'sini barındıran Almanya'nın Türkiye'yi güneş enerjisine yönlendirmesi "en hafif tabirle samimiyetsizce" olarak nitelendirilmişti.


Alman , Türkçe yayını üzerinden Türkiye'nin nükleer hamlesini art arda hedef alan tweetleriyle dikkat çekmiş ve Almanya'nın tavrını net bir şekilde gözler önüne sermişti..

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Almanya'nın Türkiye hazımsızlığı!
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