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'den 'ye şok suçlama

Giriş Tarihi: 8.11.2017 21:59 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 05:21
Barzani'den ABD'ye şok suçlama

ve 'in gazına gelerek gayrimeşru düzenleyen bağımsızlık hayalleri kurarken elindekinden de oldu. ABD'nin ipiyle kuyuya inmenin bedelini ağır ödeyen Barzani, geçen ay ve diğer Kürt bölgelerini ele geçirmek için gerçekleştirilen operasyonunun ABD ve 'nin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini bildirdi.

yaptığı açıklamada, "Evet, tarafından gerçekleştirilen 'ü ele geçirme operasyonunun ve İngiliz yetkililerin bilgisi dahilinde gerçekleştiğine inanıyoruz" dedi.

'ın yasadışı saydığı u sonrasında Şii milisler tarafından desteklenen ordusu 21 Ekim'de Kerkük 'ün tamamını ele geçirdi.

1 Kasım'da KRG ve Kürdistan Demokrat Partisi genel başkanlığını bırakan Barzani, tekrar seçimlere gitme kararını savundu.

Barzani, "Zamanlamanın iyi olduğuna inanıyoruz. Çünkü şu anda bulundukları yerlerde nüfus ve durumu değiştirme politikalarını uygulayan Irak kuvvetleri bunu referandumdan önce planlıyordu" diye açıklamada bulundu.

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Barzani'den ABD'ye şok suçlama
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