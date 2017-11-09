Hava kirliliği Yeni Delhi’de hayatı felç etti

Yeni Delhi Eğitim Bakanı Manish Sisodia, şehirde ikinci gün de devam yoğun hava kirliliği nedeniyle şehirde okulların pazar gününe kadar tatil edildiğini bildirdi. Sisodia, "Delhi'deki hava durumu giderek kötüleşiyor, böyle bir durumda çocukların sağlığını tehlikeye atamayız" dedi.

Eğitim Bakanı Sisoda twitterda ,"Bütün okulların pazar gününe kadar kalmalı kalmasını istedim" şeklinde bir Tweet paylaştı. Yeni Delhi Eyalet Başkanı Arvind Kejriwal ise Twitterda, "Delhi, bir gaz odası haline geldi, her yıl bu döneminde yaşanıyor, komşu devletlerde ekinlerin yakılması konusuna bir çözüm bulmak zorundayız" mesajını paylaştı.

Yoğun duman tabakasının her yeri kapladığı kentteki hava kirliliği oranı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)'güvenli' olarak ilan ettiği seviyenin yaklaşık 30 katı düzeyinde.

Hava kirliliğinin bu seviyeye ulaşmasında etkili olan faktörler arasında, havai fişek kullanımları, yoksul mahallelerde halkın soğuk havalar nedeniyle geceleri ısınmak için çöp yakması, tarım atıklarının yakılması geliyor.

Hindistan'da hava kirliliği en büyük erken ölüm nedeni. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 620 bin insan hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitiriyor.