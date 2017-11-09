Hindistan'da liseli genç sınavları erteletmek için cinayet işledi

Hindistan güvenlik güçleri 8 Eylülde boğazı kesilmiş bir şekilde okul tuvaletinin dışında ölü bulunan Pradyuman Thakurun 11. sınıf öğrencilerinden biri tarafından öldürüldüğünü, zanlının çocuk mahkemesine sevk edildiğini aktardı.

Verilen bilgilere göre psikiyatrik değerlendirme altında olan 11. Sınıf öğrencisinin bir yıldır öfke sorunları yaşıyordu, cinayetin öncesindeki günlerde okuldaki arkadaşlarına tüm sınavlar ertelenecek, boşuna çalışmayın gibi sözler sarfetmişti. Zanlının güvenlik kamerası görüntülerinde de cinayet mahaline yakın olduğu tespit edildi.