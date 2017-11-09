Kolombiya’da tarihi uyuşturucu operasyonu

Kolombiya polisi, ülkenin tarihindeki en büyük uyuşturucu madde operasyonunu gerçekleştirdi. Kokain, ülkenin kuzeyinde bulunan dört muz çiftliğinde, ABD'ye nakletmek için kullanılan kârlı bir kaçakçılık rotası üzerinde yakalandı. Dört kişiyi gözaltına alan polis bunların ünlü bir uyuşturucu çetesiyle çalıştığını doğruladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos konu hakkında: "Kolombiya'da bir kilo kokain 1.500 ABD Doları değerindedir. Amerika Birleşik Devletleri pazarında fiyat 30.000 dolara çıkıyor. Yakalanan miktar 360 milyon dolar değerinde" ifadelerini kullandı. Uyuşturucuların, Kolombiya yetkililerinin yıllarca yakalamaya çalıştıkları Körfez Çetesi lideri Dairo Úsuga'ya (ya da Otoniel olarak da biliniyor) ait olduğunu düşünülüyor.