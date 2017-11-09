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’da tarihi operasyonu

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017 19:41 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 21:10
Kolombiya’da tarihi uyuşturucu operasyonu

’daki muz çiftliklerinde toplanan 12 ton ağırlığında, 360 milyon dolar (1.35 milyar lira) değerinde kokain ele geçirildi.

polisi, ülkenin tarihindeki en büyük madde operasyonunu gerçekleştirdi. Kokain, ülkenin kuzeyinde bulunan dört muz çiftliğinde, ABD'ye nakletmek için kullanılan kârlı bir kaçakçılık rotası üzerinde yakalandı. Dört kişiyi gözaltına alan polis bunların ünlü bir uyuşturucu çetesiyle çalıştığını doğruladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos konu hakkında: "Kolombiya'da bir kilo kokain 1.500 ABD Doları değerindedir. Amerika Birleşik Devletleri pazarında fiyat 30.000 dolara çıkıyor. Yakalanan miktar 360 milyon dolar değerinde" ifadelerini kullandı. Uyuşturucuların, Kolombiya yetkililerinin yıllarca yakalamaya çalıştıkları Körfez Çetesi lideri Dairo Úsuga'ya (ya da Otoniel olarak da biliniyor) ait olduğunu düşünülüyor.

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Kolombiya’da tarihi uyuşturucu operasyonu
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