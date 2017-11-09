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olmak için tankın altına yatmak gerekiyor

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017 19:20
Vali olmak için tankın altına yatmak gerekiyor

’da geçtiğimiz haftalarda yayınlanan adaylarının kayalardan atlama videosunun ardından şimdi de tankların altına yatmaları gerektiğini gösteren eğitim videoları yayınlandı.

Rus medyası geçtiğimiz ay yeni atanan lerin Soçi yakınlarında 7 metre yükseklikteki kayalardan atladığını gösteren videolar yayınlamıştı.

Soçi yakınlarında 7 metre yükseklikte bir kayalıktan valilerin atlama görüntüleri


Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Başkanlık Akademisi tarafından dokuz ay boyunca verilen eğitimde valiler zorlu eğitimlerden geçiyor.

Sekiz bölümden oluşan eğitimin bir bölümünde ise valilerin üzerlerine doğru gelen tankların altına yatması gerekiyor.

Yeni atanan valilerin dokuz ay süren zorlu eğitimlerinden bir görüntü

İlk ayağı Haziran ayında yapılan eğitimlerin son ayağının ise Şubat'ta olması bekleniyor. Atanan valiler eğitim kapsamında Malezya ve Singapur'a da gidecek.
Devlet Başkanı Vladimir Putin gelecek yıl Mart ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde 20 valiyi görevinden almıştı. Görevden almaların devam etmesi bekleniyor.

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Vali olmak için tankın altına yatmak gerekiyor
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