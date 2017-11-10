Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Rusya'dan NATO'ya sert suçlama

'dan 'ya sert suçlama

Giriş Tarihi: 10.11.2017 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 15:51
Rusya'dan NATO'ya sert suçlama

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı basınında yer alan Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2017'yle ilgili eleştirilerin 'nun Rusya ve Belarus sınırlarındaki nükleer faaliyetlerini gizleme amacı taşıdığını söyledi.

Tatbikatın eylül ayında yapıldığını anımsatan Şoygu, planlı ve savunma amaçlı bir tatbikat olmasına rağmen Batılı ülkelerin saldırılara ve suçlamalara devam ettiğinin altını çizdi.

Şoygu, "Batı medyası tarafından yayınlanan eleştirel haberler, 'nun ve Belarus sınırları yakınındaki giderek artan faaliyetlerini gizleme amacı taşıyor. İttifak, doğu kanadındaki operasyon ve muharebe hazırlık faaliyetlerini yoğunlaştırıyor, ayrıca nükleer silah kullanma konusunda çalışmalar yürütüyor" ifadelerini kullandı.

'NATO, RUSYA SINIRINA SALDIRI SİLAHLARI SEVK EDİYOR'

NATO'nun Rusya sınırındaki askeri varlığını artırdığına, ilave askeri birlikler konuşlandırdığına ve saldırı silahları sevk edildiğine dikkat çeken Şoygu, İttifak güçlerinin düzenli olarak kapsamlı askeri tatbikat de düzenlediğini vurguladı.

'NATO, STRATEJİK İSTİKRARA ZARAR VERİYOR'

Şoygu "Bu eylemler, stratejik istikrara zarar veriyor ve savunma amaçlı karşı tedbirler alma ihtiyacı doğuruyor" diye ekledi.

Pentagon’da S-400 depremi

Bahçeli'den NATO'ya sert tepki!

İstifanın ardından Barzani'ye ABD darbesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan NATO'ya sert suçlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN