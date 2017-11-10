Şok görüntü: Trump'la golf oynarken...

Japonya televizyon kanalı Tokyo TV, Başbakan Şinzo Abe'nin golf oynarken düşüp yuvarlandığını gösteren bir video yayımladı.

Şoke eden olay: Japon Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Trump ile golf oynarken...





Televizyon kanalı kazanın Başbakan Şinzo Abe ile ABD Başkanı Donald Trump'ın golf oynadığı pazar günü meydana geldiğini aktardı. Japon golfçü Hideki Matsuyama'nın da oyuna katıldığı belirtildi.



Havadan çekilmiş görüntülere göre Japon Başbakan Abe, golf vuruşunu yaptığı çukurdan çıktığı sırada dengesini sağlayamayarak yeniden çukura yuvarlanıyor.





Tokyo TV'ye göre Trump, Abe'nin düşüşünü fark etmedi.



Abe'nin düşüşü Japonya'da sosyal medyada da en çok paylaşılan ve hakkında yorum yapılan konulardan biri oldu.