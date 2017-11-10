Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Şok görüntü: Trump'la golf oynarken...

Şok görüntü: 'la golf oynarken...

Giriş Tarihi: 10.11.2017 15:44 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 16:36
Şok görüntü: Trump'la golf oynarken...

Japonya'da bir TV kanalı, Başbakan 'nin ile golf oynadığı sırada düşüp yuvarlandığını gösteren video yayımladı.

Japonya televizyon kanalı Tokyo TV, Başbakan 'nin golf oynarken düşüp yuvarlandığını gösteren bir video yayımladı.

Şoke eden olay: Japon Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Trump ile golf oynarken...



Televizyon kanalı kazanın Başbakan Şinzo Abe ile ABD Başkanı Donald 'ın golf oynadığı pazar günü meydana geldiğini aktardı. Japon golfçü Hideki Matsuyama'nın da oyuna katıldığı belirtildi.

Havadan çekilmiş görüntülere göre Japon Başbakan Abe, golf vuruşunu yaptığı çukurdan çıktığı sırada dengesini sağlayamayarak yeniden çukura yuvarlanıyor.



Tokyo TV'ye göre Trump, Abe'nin düşüşünü fark etmedi.

Abe'nin düşüşü Japonya'da sosyal medyada da en çok paylaşılan ve hakkında yorum yapılan konulardan biri oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şok görüntü: Trump'la golf oynarken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN