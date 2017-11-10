Son dakika: ABD: Yemen'in arkasında İran olduğu açık!

ABD Hava kuvvetleri merkezi, "Çok açık ki Yemen'in kullandığı balistik füzelerin arkasında İran var." ifadelerini kullandı.

ABD, Savaşmak yerine diplomatik çözümler bulunması gerektiğinin de altını çizdi.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, uluslararası ve bölgesel sıcak gelişmelere ilişkin ABD CNBC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Adil el-Cubeyr, Riyad'ın Tahran'la karşılıklı direk çatışma içine girmek istemediğini, ancak ülkesinin İran'a ambargo uygulanmasını arzu ettiğini söyledi.

Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'a Yemen tarafından fırlatılan balistik füzeye ilişkin Cubeyr, "Füze, geçen 22 Temmuz'da Yenbu vilayetine atılan İran yapımı füzenin bir benzeriydi." dedi.