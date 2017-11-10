Son dakika... Kim'i çıldırtan detaylar belli oldu! ABD'nin yapacağı tatbikat...

ABD ve müttefiki Güney Kore'nin dört gün sürecek dev tatbikatında detaylar belli oldu. Milliyet'in haberine göre Kore Yarımadası'nda gerilimi daha da tırmandıracak tatbikata Amerikan donanması üç uçak gemisiyle katılıyor. USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt ve USS Ronald Reagan uçak gemilerinin yanı sıra 11 savaş gemisi de okyanusta sahne alacak.

YEDİ SAVAŞ GEMİSİYLE TATBİKAT

Güney Kore ordusu ise yedi savaş gemisiyle tatbikatta yer alacak. Tatbikatın hedefi, Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı savunma manevraları.

Kuzey Kore'yi oldukça kızdıran tatbikatın yeni bir füze testine yol açmasından endişe ediliyor.

Ekim ayı sonunda atmosferde hidrojen bombası test edebileceğini duyuran Kim Jong-un, son füze denemesini Eylül ayı ortasında gerçekleştirmişti. 3 bin 700 kilometre kat eden kıtalararası balistik füze, Japonya'nın üstünden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüş ve dünya titremişti. Söz konusu test, Kuzey Kore'nin ikinci kıtalararası balistik füzesi olarak kayıtlara geçti. İlk deneme, Temmuz ayında yapılmıştı.

Eylül ayı başındaki hidrojen bombası testi ise, bölgede 6.3 büyüklüğünde depreme yol açmıştı.

KUZEY KORE: TRUMP TAHRİK EDİYOR

Kuzey Kore'nin resmi yayın organları, hafta içi Güney Kore'yi ziyaret eden ABD lideri Donald Trump'ın ahmakça görüşleriyle Pyongyang yönetimini ciddi şekilde tahrik ettiğini yazmıştı. Asya turunda Kim Jong-un'u hedef alan açıklamalar yapan Trump'a verilen İngilizce yanıt, "Sonra pişmanlık duymak için çok geç olur" cümlesiyle sona ermişti.

Son olarak, Başkan Trump'ın bölgeye gelmesine saatler kala ABD'nin ünlü bombardıman uçakları B1-B'ler Kore üstünde gövde gösterisi yapmıştı.

Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına hedef olan Kim Jong-un, bu yıl içinde 20'den fazla füze testine imza attı.