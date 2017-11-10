Terör örgütü lideri Bağdadi'yi ellerinden kaçırdılar

Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal'i dün geri alan Suriye ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'yi elinden kaçırdı.

Hizbullah kaynakları, Bağdadi'nin operasyon sırasında Ebu Kemal'de bulunduğunu ancak yakalanamadığını duyurdu.

Reuters haber ajansı, gelişmeyi 'acil' koduyla dünyaya geçti.

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan eden Bağdadi, yüzünü ilk ve son kez verdiği hutbe sırasında gösterdi.

Rusya yaz mevsimi başında Bağdadi'nin hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı ancak bu bilgi doğrulanamadı.

ÇÖL SAVAŞI BEKLENİYOR

Irak ordu birlikleri, sınırdaki El Kaim ve Ebu Kemal'i birkaç gün arayla DEAŞ'tan kurtararak terör örgütünün elindeki son büyük ilçeleri de katil sürüsünden temizlemiş oldu.

Elinde yalnızca Fırat Nehri havzasındaki birkaç kasaba kalan DEAŞ'ın son militanlarının çöle kaçtığı tahmin ediliyor.

Irak ve Suriye'deki topraklarının yüzde 90'ını kaybeden terör örgütü, geçen yıldan bu yana büyük bir çözülme yaşadı.

17 Ekim 2016'da teröristlerin elindeki en büyük kent olan Musul'u kurtarmak için başlayan operasyon, dokuz ay sonra hedefine ulaştı ve tarihi şehir 9 Temmuz'da geri alındı.

Musul'un ardından Telafer kurtarıldı, Ekim ayı içerisinde ise katil sürüsünün son kalesi Havice ilçesi teröristlerden tamamen temizlendi.

Suriye'de ise Şubat 2017'de terör örgütünün en batıdaki kalesi El Bab Türkiye'nin sınır ötesi harekatıyla geri alındı. El Bab'ın düşmesi domino etkisi yarattı, Fırat Nehri boyunca elinde tuttuğu her yeri kaybeden örgüt fiili başkent ilan ettiği Rakka'yı ise Ekim ayında yitirdi. Hemen peşinden doğudaki son büyük kalesi Deyr ez Zor da düştü.

Katil sürüsünün elinde tuttuğu tüm toprakları yitirmesiyle, gerilla taktiğine geçiş yapması bekleniyor.

DEAŞ, Mayıs ayından bu yana İspanya, İngiltere, ABD, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.