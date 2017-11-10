Yunanistan, Türklerin katiline izin verdi

Dışişleri Bakanlığı
ndan yapılan yazılı açıklamada, Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayet
inin (1991) ve Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütünün iki numarası Dimitris Kufodinas'ın bugün 2 günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verildiğinin öğrenildiği aktarıldı.
Türk diplomat
ların canına defalarca kasteden bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasının hoş görülemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesi şehit diplomatlarımızın anısına da saygısızlıktır" denildi.