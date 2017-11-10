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, Türklerin katiline izin verdi

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017 21:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 01:48
Yunanistan, Türklerin katiline izin verdi

, Atina’da 1991 ve 1994 yıllarında ların canına kasteden Dimitris Kufodinas’ın 2 günlüğüne cezaevinden çıkmasının hoş görülemeyeceğini açıkladı.

ndan yapılan yazılı açıklamada, Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü inin (1991) ve Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütünün iki numarası Dimitris Kufodinas'ın bugün 2 günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verildiğinin öğrenildiği aktarıldı.
ların canına defalarca kasteden bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasının hoş görülemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesi şehit diplomatlarımızın anısına da saygısızlıktır" denildi.
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Yunanistan, Türklerin katiline izin verdi
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