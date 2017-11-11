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Başkanı Trump Vietnam'da

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 17:30
ABD Başkanı Trump Vietnam'da

Başkanı , 'nın ABD lerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili, "Putin’e, ABD seçimlerine müdahale edip etmediğini tekrar sordum. 'Ben yapmadım.' dedi." ifadelerini kullandı.

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Toplantısı kapsamında Vietnam'ın Da Nang şehrinde bulunan , temaslarına ilişkin basın mensuplarına değerlendirme yaptı.

Trump, Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında verdiği demeçte, "Putin'e lerine müdahale edip etmediğini tekrar sordum. 'Ben yapmadım.' dedi. Sadece birkaç kez sorabilirsiniz. Her beni gördüğünde 'Ben yapmadım.' dedi. Gerçekten inanıyorum ki 'Ben yapmadım.' dediğinde yapmadığını kastediyordur." şeklinde konuştu.

Burada kalıp Putin'le bu konuyu tartışamayacağını söyleyen Trump, "Onunla burada bu konu için tartışamam. Onun dışında olmasını ve onunla Ukrayna konusunda çalışmayı tercih ederdim. Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmak harika bir şey." ifadelerini kullandı.

Putin ve Trump bu haftasonu Vietnam’da görüşecek

"SURİYE'YE İLİŞKİN KARARIMIZ BİRÇOK İNSANIN HAYATINI KURTARACAK"

Putin ile Suriye'ye ilişkin imzalanan ortak metin hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, şöyle konuştu:

"Putin ile birkaç kez kısa görüşmelerimiz oldu. Suriye ile ilgili ortak hareket etmeyi kapsayan bir metin imzaladık. Çok kısa bir sürede hızlı bir şekilde bu konuda anlaştık. Suriye'ye ilişkin kararımız birçok insanın hayatını kurtaracak. İnsanlar bunu duyduğuna çok sevinecektir."

KUZEY KORE

Trump, 'yle ilgili de "Burada milyonların hayatından bahsediyoruz. Bu, çocuk oyuncağı değil. Eğer Rusya ve Çin, Kuzey Kore konusunda bizlere daha çok yardımcı olsa, bu konu çok daha çabuk çözülebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

APEC Zirvesi'nin düzenlendiği Da Nang kentinden ayrılan Trump, Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye hareket etti.

Trump, Vietnam temaslarını tamamladıktan sonra 12 Kasım'da Asya turunun en son ayağı Filipinler'e geçecek.

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ABD Başkanı Trump Vietnam'da
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