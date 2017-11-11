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'den flaş açıklaması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 21:45 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 01:50
ABD'den flaş Lübnan açıklaması

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD, ’ın içinde ve dışındaki tüm tarafları, bu ülkenin toprak bütünlüğüne, hükümetine ve silahlı kuvvetleri gibi meşru ulusal kurumlarının bağımsızlığına saygı duymaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson, 'nin 'ın egemenliği ve bağımsızlığını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

Tillerson, "ABD, Lübnan'ın içinde ve dışındaki tüm tarafları, bu ülkenin toprak bütünlüğüne, hükümetine ve silahlı kuvvetleri gibi meşru ulusal kurumlarının bağımsızlığına saygı duymaya çağırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SAYGI DUYUYORUZ"

Bakan Tillerson, geçen hafta sonu 'ın başkenti Riyad'da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'ye "ABD'nin güçlü bir müttefiki olarak" saygı duyduklarını kaydetti.

ABD'nin Lübnan'ın istikrarını desteklediğini vurgulayan Tillerson, Washington'un Lübnan'ın istikrarını tehdit edecek her türlü adıma karşı olduğunun altını çizdi.
Tillerson, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tek güvenlik otoritesi olarak tanınması gereken Lübnan devletinin güvenlik güçlerinden başka yabancı güçlerin, milislerin ve silahlı unsurların ülkede meşru rolü yoktur. ABD, Lübnan'ın içinde ve dışında herhangi bir tarafın ülkeyi vekalet savaşları alanı haline getirmesine veya ülkede istikrarsızlığa yol açacak her türlü adıma karşı uyarıyor."

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ABD'den flaş Lübnan açıklaması
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