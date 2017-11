Hollywood’da taciz iddiaları çığ gibi

BUGÜN NELER OLDU

Oscar ödüllü pek çok filmin yapımcısı Harvey Weinstein hakkında geçen ay New York Times gazetesinin yayımladığı cinsel taciz iddialarının ardından Hollywood'da pek çok ünlü hakkında benzer suçlamalar geliyor. Hakkında bu tür iddialarda bulunulan son isimler Emmy ödüllü komedyen Louis C.K. ve oyuncu Steven Seagal oldu. New York Times, Louis C.K.'yi beş kadının cinsel tacizle suçladığını yazdı. Dana Min Goodman, Abby Schachner, Julia Wolov, Rebecca Corry ve adının açıklanmasını istemeyen bir kadın, "Louie" dizisiyle Emmy ödülü kazanan komedyenin 2002, 2003 ve 2005'te tacizine uğradıklarını iddia etti.Taciz haberi çıkmadan hemen önce ünlü komedyenin yeni filmi "I Love You, Daddy"nin New York galası ve "The Late Show with Stephen Colbert " programına konuk olarak katılması iptal edildi. Amerikan dizilerindeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Portia De Rossi ise sosyal medyadaki bir paylaşımında aktör Steven Seagal'ın kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Aksiyon filmleriyle tanınan oyuncuya daha önce en az üç kadın benzer suçlamalar yöneltmişti. Eski asistanı yedi yıl önce Seagal'a dava açmış, daha sonrası başvurusunu geri çekmişti. Hollywood'daki cinsel taciz salgınının ilk ismi olan Harvey Weinstein'ın ardından, 5 kadın ABD'li yönetmen James Toback hakkında benzer iddialarda bulunmuştu. Üçüncü olarak Kevin Spacey 'in erkeklere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.