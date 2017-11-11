Lübnan-İsrail sınırında gerginlik

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde sınırdaki İsrail askerlerinin silahlarını, Lübnan askerlerine doğru yönelttikleri, hakaret ettikleri ve sınırın Lübnan tarafına üç adet sis bombası attıkları belirtildi.

Lübnan ordusunun savunma pozisyonu aldığı bölgede, Lübnan istihbaratından yetkililerin inceleme yaptıkları ifade edildi.

Lübnanlı yetkililer, yaşanan gerginlik sonrası Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyonlu hareket ettiklerini vurguladı.

Lübnan yerel basınında olayla ilgili çıkan haberlerde ise İsrail askerlerinin attığı sis bombası nedeniyle bazı Lübnan askerlerinin hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRI

İsrail ile Lübnan arasında mayınlı bir bölge bulunuyor. Mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli telleri ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.

Sınırın Lübnan tarafında, güvenliği Lübnan ordusuyla birlikte Hizbullah militanları sağlarken, İsrail tarafında orduya ait gözetleme merkezleri sınır güvenliğini için kullanılıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede ise UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.

LÜBNAN'DAKİ BARIŞ GÜCÜ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 19 Mart 1978 tarihli 425 ve 426 sayılı kararlarına göre kurulan UNIFIL, Lübnan'daki İsrail güçlerinin çekilmesinin onaylanması, uluslararası barış, güvenlik ve Lübnan hükumetinin bölgedeki otoritesinin yeniden sağlanması amacıyla görevine başlamıştı.

11 Ağustos 2006 tarihli BMGK'nin 1701 sayılı kararına göre görev kapsamına "düşmanlıkların durdurulması, Lübnan'ın güneyindeki Lübnan silahlı kuvvetlerine eşlik etmek ve destek olmak, sınırların güvenliğinin artırılmasında Lübnan güvenlik güçlerine yardımcı olmak" gibi maddeler de ilave edilmişti. 2006'daki İsrail-Lübnan savaşının ardından ülkedeki asker sayısı artırılan UNIFIL'in bünyesinde 1 Haziran 2017 itibariyle 40 farklı ülken 10 bin 583 asker görev yapıyor.