Şok! Ölüm listesi 130’u geçecek

Almanya
'nın gelmiş geçmiş en büyük seri katil
i olarak görülen Niels Högel'in sanıldığı gibi 90 değil, toplamda 106 hastayı öldürdüğü belirlendi. Oldenburg Savcılığı ölenlerin kimliği ve milliyetleriyle ilgili açıklama yapmasa da, SABAH'ın yaptığı araştırmada ölenlerden en az üçünün Türk olduğu ortaya çıkmıştı. Tam olarak kaç Türk'ün öldürüldüğü ise bilinmiyor.
MEZARLARI AÇILACAK
Bugün 40 yaşında olan Niels Högel, cinayet
leri 2000-2005 arasında Delmenhorst ve Oldenburg kliniklerinde işlemişti. Bu yıllar arasında Delmenhorst ve Oldenburg kliniklerinde hasta olarak yatan ve ölen Türkler hakkında akıllarda birçok soru işareti oluştu. Şimdi iki klinikte 2000-2005 arasında hasta olarak yatıp hayatını kaybeden Türklerin Türkiye'de ve Almanya'da mezarlarının açılması gündemde geldi. Bu konuda savcılık açıklama yapmasa da mezarların açılıp adli tıp incelemelerine başlatılması konusunda gerekli yasal işlemlerin sürdüğü ifade edildi. Yetkililer soruşturma kapsamında delil bulabilmek amacıyla bölgede 67 mezarlıktan toplam 134 cesedi inceledi. Oldenburg Emniyet Müdürü Johann Kühme ölülerin mezardan çıkarılarak incelenmesinin yetkililer için de zor bir görev olduğunu belirtti ve bu esnada mezarlıklarda yetkililere ve kurban yakınlarına destek olan din görevlilerine özellikle teşekkür etti.
İĞNEYLE ÖLDÜRDÜ
Seri katilin kurban sayısının 130'un üzerinde olduğu belirtiliyor. Ancak Alman yetkililere göre Niels Högel'in kaç kişiyi öldürdüğü hiçbir zaman tam olarak bilinemeyecek. Savcılığın yaptığı açıklamaya göre Högel, 68 hastayı Delmenhorst'taki bir klinikte, 38 hastayı da Oldenburg'daki klinikte öldürdüğü belirtildi. Daha önce 6 kişiyi öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen cani hastabakıcının, yoğun bakımda yatan hastalara kalp krizine neden olan ilaçlar enjekte ederek cinayetleri işlediği ortaya çıkmıştı. Cinayetler serisinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkede yaşanan en büyük seri cinayet olduğu kaydedildi.