Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Son dakika... Suudi Arabistan uçakları Yemen'i vurdu!

Son dakika... uçakları 'i vurdu!

Giriş Tarihi: 11.11.2017 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 11:16
Son dakika... Suudi Arabistan uçakları Yemen'i vurdu!

cephesinde sular durulmuyor... Suudi Arabistan 'a yakın Husilerin kontrolünde olan 'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

, destekli Husilerin kontrol ettiği 'in başkenti Sana'ya gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi. binası hedef alınırken çevredeki evler de patlamanın etkisiyle yıkıldı.

BÜYÜK YIKIM VAR

Reuters haber ajansının bu sabah olay yerinden geçtiği fotoğraflar, büyük bir yıkımı gösteriyor. Günün ağarmasıyla insanlar vurulan binaların çevresinde toplandı.

RİYAD'A BALİSTİK FÜZE SALDIRISI ÖNLENMİŞTİ

Geçen hafta pazar sabah karşı da Yemen Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısında bulunmuş ancak saldırı önlenmişti. Saldırıda Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alınmış Riyad yakınlarındaki füze savunma sistemi sayesinde havada etkisiz hale getirilmişti.

KRİZ PATLAK VERDİ

Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan'da yolsuzluk krizi patlak verdi. 11 prens ve 4 bakanın da aralarında bulunduğu onlarca isim gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Suudi Arabistan uçakları Yemen'i vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN