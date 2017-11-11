Türk diplomatların katili Yunan terörist Dimitris Kufodinas cezaevine döndü

1991 yılında Türk Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü'yü şehit eden, aynı yıl dönemin elçi müsteşarı Deniz Bölükbaşı'nın da içinde bulunduğu Türk büyükelçiliğine ait otomobile yapılan bombalı saldırıda ve 1994'de de Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu'nun şehit düştüğü suikastta yer alan Dimitris Kufodinas, yasa gereği 2 ay sonra tekrar izin talebinde bulunabilecek.

Hürriyet'in haberine göre, 1975-2002 döneminde "17 Kasım" terör örgütünün işlediği 23 cinayetin 11'inde tetiğe basan Kufodinas'ın kurbanları arasında Türk, Amerikan ve İngiliz diplomat ve askerlerden başka Yunan işadamları ve siyasetçiler de bulunuyordu.

Türkiye, ABD ve İngiltere, Kufodinas'a 48 saat için de olsa cezaevinden çıkış izni verilmesini kınayan açıklamalar yaptılar.