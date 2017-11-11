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  3. Türk diplomatların katili Yunan terörist Dimitris Kufodinas cezaevine döndü

Türk diplomatların katili terörist cezaevine döndü

Giriş Tarihi: 11.11.2017 14:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 14:22
Türk diplomatların katili Yunan terörist Dimitris Kufodinas cezaevine döndü

terör örgütü '17 Kasım'ın 11 kez müebbet hapse mahkum baş tetikçisi 48 saatlik iznini tamamlayarak Pire’deki Koridalos Cezaevi’ne döndü. Türk diplomatlara yönelik terör eylemlerinde de yer alan Kufodinas'a verilen izin 'nın tepkisini çekmişti.

1991 yılında Türk Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü'yü şehit eden, aynı yıl dönemin elçi müsteşarı 'nın da içinde bulunduğu Türk büyükelçiliğine ait otomobile yapılan bombalı saldırıda ve 1994'de de Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu'nun şehit düştüğü suikastta yer alan , yasa gereği 2 ay sonra tekrar izin talebinde bulunabilecek.

Hürriyet'in haberine göre, 1975-2002 döneminde "17 Kasım" terör örgütünün işlediği 23 cinayetin 11'inde tetiğe basan Kufodinas'ın kurbanları arasında Türk, Amerikan ve İngiliz diplomat ve askerlerden başka işadamları ve siyasetçiler de bulunuyordu.

, ABD ve , Kufodinas'a 48 saat için de olsa cezaevinden çıkış izni verilmesini kınayan açıklamalar yaptılar.

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Türk diplomatların katili Yunan terörist Dimitris Kufodinas cezaevine döndü
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