Irak Süleymaniye'de deprem! - Irak'ta olan deprem Diyarbakır, Van, Mardin ve birçok ili salladı!

Irak'ta 7.3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Van, Batman, Siirt, Gaziantep ve birçok ilde hissedilirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sosyal medyada Irak'ta yaşanan ve Türkiye'den hissedilen deprem ile ilgili birçok mesajlar ve sarsıntı videoları yayımlamaya başladı.



Depremle ilgili gelen ilk bilgilere göre, can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.



DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİNDE HİSSEDİLDİ



Süleymaniye merkezli 7.2 şiddetindeki depremi Türkiye'de hisseden iller: Gaziantep, Hatay, Batman, Siirt, Şırnak, Kilis, Diyarbakır, Bitlis, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Mardin, Hakkari, Adıyaman



Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan mesajlardan bazıları;



- Irak'ta 7.2 lik deprem oldu. Tüm güneydoğu illerinde de hissedildi. Geçmiş olsun

- Irak'ta olup Malatya'dan hissedildiyse harbiden büyük

- Umarım kötü haberler almayız. Allah yardımcıları olsun

- Kahramanmaraş'ta bile hissedildi, Allah yardımcıları olsun

- Geçmiş olsun, umarım can kaybı olmamıştır #deprem

TÜRK KIZILAYI'NDAN AÇIKLAMA

Türk Kızılayı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen ve ülkemizde de hissedilen deprem sonrası ekiplerimiz bölgeye sevkedilmiştir" dedi.