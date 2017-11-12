Son dakika: Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.2 şiddetinde deprem

Irak'ta merkez üssü Süleymaniye'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki deprem Irak'ın Kerkük ve Musul gibi kentlerinin yanı sıra Türkiye'den Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bazı illerden de hissedildi.

IRAK'TAKİ DEPREM HAKKARİ'Yİ KORKUTTU

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem Hakkari ve ilçelerinde korku ve paniğe neden oldu.



Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Irak'ın güneydoğusunda yer alan Süleymaniye'de deprem yaşandı.



Deprem, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok şehirde olduğu gibi Hakkari il genelinde de hissedildi.



Hakkari'nin Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçesindeki vatandaşlar ise depremin şiddeti ile birlikte evlerini terk ederek dışarı çıktılar.



İHA muhabirinin görüştüğü Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, depremde can ve mal kaybının olmadığını belirterek, depremin merkez üssüsün Irak'ın Süleymaniye kenti olduğunu söyledi.

KIZILAY DA, IRAK'TAKİ DEPREM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Türk Kızılayı, Irak'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem üzerine harekete geçti.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan "Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz" mesajını paylaştı.