Trump'tan flaş Kim Jong-un açıklaması

Vietnam'da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, başkent Hanoi'deki Başkanlık Sarayı'nda Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang ile görüştü.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Trump, Kuzey Kore için "Tüm ülkeler Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı harekete geçmeli. Kaybolacak hayatların olasılığının farkına varmalıdır. Provokasyon değil ilerleme istiyoruz. Kargaşa değil istikrar istiyoruz. Savaş değil barış istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'TÜM DÜNYA İÇİN OLUMLU BİR ADIM OLURDU'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile arkadaşlık kurabilmesinin tüm dünya için olumlu bir adım olacağını söyleyen Trump, "Onunla arkadaş olabilsek iyi olurdu ama bunun olacağından şüpheliyim ama olsaydı tüm dünya için güzel olurdu." ifadelerini kullandı.