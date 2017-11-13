Deprem hakkındaki skandal paylaşım açığa aldırttı

Konuyla ilgili Özgür Ilgan'ın çalıştığı Acıbadem Hastanesi'nden açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Irak depremi sonrası Celal Şengör'den korkutan uyarı

"Acıbadem Sağlık Grubu, çalışma ve hizmet anlayışı gereği, din, dil ırk gibi her türlü ayrımcılığın karşısındadır. Dolayısıyla çalışanlarının bu tür söylemlerde bulunmasına da karşıdır. Dün gece Irak'ta meydana gelen ve hepimizi derinden üzen deprem sonrası yapılan paylaşım nedeniyle Öznur Ilgan hesabının hacklenerek bu mesajın atıldığı iddiasıyla bugün Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.

Ayrıca kurumumuzun iç birimleri tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Savcılık ve kurumumuz tarafından yapılan inceleme tamamlanana kadar çalışanımız açığa alınmıştır."