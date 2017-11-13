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hakkındaki skandal paylaşım açığa aldırttı

Giriş Tarihi: 13.11.2017 15:48
Deprem hakkındaki skandal paylaşım açığa aldırttı

Süleymaniye'de dün akşam meydana gelen in ardından “Bırakalım gebersinler” paylaşımında bulunan 'nde birim müdürü olan Öznur Ilgan tepkiler üzerine açığa alındı. Ilgan ise hesabının hacklendiğini iddia etti, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili Özgür Ilgan'ın çalıştığı 'nden açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Acıbadem Sağlık Grubu, çalışma ve hizmet anlayışı gereği, din, dil ırk gibi her türlü ayrımcılığın karşısındadır. Dolayısıyla çalışanlarının bu tür söylemlerde bulunmasına da karşıdır. Dün gece Irak'ta meydana gelen ve hepimizi derinden üzen deprem sonrası yapılan paylaşım nedeniyle Öznur Ilgan hesabının hacklenerek bu mesajın atıldığı iddiasıyla bugün Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.

Ayrıca kurumumuzun iç birimleri tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Savcılık ve kurumumuz tarafından yapılan inceleme tamamlanana kadar çalışanımız açığa alınmıştır."

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Deprem hakkındaki skandal paylaşım açığa aldırttı
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