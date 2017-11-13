Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Halep'te pazar yerine hava saldırısı

'te pazar yerine hava saldırısı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 19:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 19:20
Halep'te pazar yerine hava saldırısı

gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Etarib ilçesinde pazar yerine düzenlenen hava saldırısında en az 43 kişi hayatını kaybetti.

'de, ilinin batısındaki Etarib'de pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırısında en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Etarib'te pazar yerine üç hava saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma () iletişim sorumlularından Halid El-Hatip, AA muhabirine yaptığı açıklamada gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan ilçede saldırı sırasında 100 kadar kişinin bulunduğu pazar yerinde en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bu arada, pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırısında yaralanan 4 kişi Hatay'a getirilerek burada tedavi altına alındı.



Beyaz Baretliler onlarca evin zarar gördüğü hava saldırısı sonrası enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Halep'te pazar yerine hava saldırısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN