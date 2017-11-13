Halep'te pazar yerine hava saldırısı

Suriye'de, Halep ilinin batısındaki Etarib'de pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırısında en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Etarib'te pazar yerine üç hava saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) iletişim sorumlularından Halid El-Hatip, AA muhabirine yaptığı açıklamada İdlib gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan ilçede saldırı sırasında 100 kadar kişinin bulunduğu pazar yerinde en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bu arada, pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırısında yaralanan 4 kişi Hatay'a getirilerek burada tedavi altına alındı.





Beyaz Baretliler onlarca evin zarar gördüğü hava saldırısı sonrası enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.