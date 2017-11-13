Johnson'dan İran'da tutuklu İngiliz için özür

İfadelerinin, Ratcliffe'i zor durumda bıraktığı yönündeki iddialar üzerine sözlerine açıklık getirilmesi istenen Johnson, İngiliz Parlamentosu alt kanadı Avam Kamarasında konuştu.

Johnson, 19 aydır İran'da tutuklu bulunan Ratcliffe'in durumundan dolayı "derin endişe duyduğunu" dile getirerek, "İngiliz hükümetinin, Bayan Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in İran'a tatile gittiğine dair hiçbir şüphesi yok. Ratcliffe'in İran'ı ziyaretinin tek amacı buydu." dedi.

"BENİM HATAMDI"

Gelişmelerle ilgili olarak tutuklunun eşi Richard Ratcliffe ile Çarşamba günü görüşeceğini dile getiren Johnson, "(Açıklamam) Benim hatamdı. Daha açık olmam gerekirdi. Nazanin ile ailesinin strese girmesi ile acı çekmesinden dolayı, onları içinde bıraktığım durumdan dolayı özür dilerim. Önceliğimiz, Nazanin'i buraya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak." şeklinde konuştu.

AİLEDEN SERT MEKTUP

Richard Ratcliffe, bugün bakana gönderdiği açık mektubunda, "Kızımız Gabriella ile İran'da tatilde bulunduğu gerçeğinin tersine, Nazanin'in İran'da gazetecilere eğitim verdiğini söylemekle yaptığınız hata karımın durumunu kötüleştirdi." ifadelerini kullandı.

Ratcliffe, bakanın açıklamasının karısının durumunu tehlikeye attığını savunarak, "Sizin adınızla yaratılan bu pisliği çözmenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

BAŞBAKANLIK: "TATİLDEYDİ"

Bugün konuyla ilgili İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada da "Hükümetin tutumu gayet açık. (Ratcliffe) Orada tatildeydi. Başka amacı yoktu. Dışişleri Bakanı geçen hafta İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede de bunu yineledi." denildi.

Başbakan Theresa May'in konuya öncelik verdiğinin aktarıldığı açıklamada, May'in, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dikkatini de konuya çektiği kaydedildi.

JOHNSON'A "İSTİFA ET" ÇAĞRISI

Johnson bu ay başında katıldığı Avam Kamarası Dış İlişkiler Komisyonunun oturumunda, Ratcliffe'in Tahran'da gazetecilere eğitim vermek üzere bulunduğunu söylemişti.

Johnson'un açıklamalarını takiben mahkemeye çıkarılan Ratcliffe'e, İngiliz bakanın ifadelerinin kadın hakkında yeni delil sayıldığı belirtilmişti. Ratcliffe, "rejim karşıtı propaganda yapmakla" suçlanıyor.

Ratcliffe ailesi, İran yönetiminin Johnson'un açıklamalarını kadına karşı kullandığını öne sürerek, bakandan ifadelerine açıklık getirmesini talep etmişti.

Bunun üzerine ülkedeki muhalefet partilerinin vekillerinden Johnson'a istifa etmesi çağrıları yapılmıştı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Ratcliffe, 2016'da İran'da "hükümeti devirmeye çalışmak" suçlamasıyla havalimanında gözaltına alınmıştı. 38 yaşındaki kadın, masum olduğunu ve sadece ailesini ziyaret etmek üzere İran'a gittiğini belirtiyor. İngiliz Thomson Reuters Vakfında proje müdürü olan Ratcliffe, geçen yıl sonbaharda "ulusal güvenlikle ilgili belli olmayan suçlamalardan" yargılanarak, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Johnson'un konuyla ilgili olarak önümüzdeki haftalarda İran'a bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.