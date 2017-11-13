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Dünya Haberleri
KKTC'de seçim tarihi belli oldu
KKTC
'de seçim tarihi belli oldu
AA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2017
16:09
Güncelleme Tarihi: 13.11.2017
16:12
KKTC
Meclisi, ülkede erken genel seçimlerin 7 Ocak 2018'de yapılmasını oy birliği ile kabul etti
Ayrıntılar geliyor...
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