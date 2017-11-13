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'de seçim tarihi belli oldu

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 16:09 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 16:12

Meclisi, ülkede erken genel seçimlerin 7 Ocak 2018'de yapılmasını oy birliği ile kabul etti

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KKTC'de seçim tarihi belli oldu
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