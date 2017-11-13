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Putin: İkili ilişkilerimiz eski haline döndü

Giriş Tarihi: 13.11.2017 19:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 19:35
Putin: İkili ilişkilerimiz eski haline döndü

Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiği görüşmede, " ile ilişkilerimizin eski haline döndüğünü söyleyebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı , çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Soçi'de Devlet Başkanı ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin geliştiğine vurgu yaparak, "Aramızdaki siyasi, askeri ekonomik ve ticari bütün ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor. Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz, bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor" dedi.




"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİN ESKİ HALİNE DÖNDÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLİRİZ"
Putin ise, " ile Rusya arasındaki ilişkilerin artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz. Ticaret hacmimiz, geçen yıl yaşanan düşüşten sonra bu yılın ilk 8 ayında yüzde 30'dan fazla arttı. Türkiye ve Rusya, krizi dahil olmak üzere tüm konular üzerinde birlikte çalışıyor" diye konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi
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Putin: İkili ilişkilerimiz eski haline döndü
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