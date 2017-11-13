Trump, yeni Sağlık Bakanı adayını açıkladı

Trump, yönetiminde ilk Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasıyla boşalan göreve Azar'ı seçtiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

ABD Başkanı, "Alex Azar'ı yeni sağlık bakanı olarak seçtiğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kendisi daha iyi bir sağlık sigortası sistemi ve düşük ilaç fiyatları bakımından bir yıldız olacak." ifadelerini kullandı.

Uzun süre ilaç sektörünün lider şirketlerinden Lilly USA'in başkanlığını yürüten Azar, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Azar'ın sağlık bakanı olması için Senato'nun onayını alması gerekiyor.

Trump'ın ilk Sağlık Bakanı Price, özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullanarak vergi mükelleflerini bir milyon dolar zarara uğrattığının ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.