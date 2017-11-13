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Trump, yeni adayını açıkladı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 19:28 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 19:30
Trump, yeni Sağlık Bakanı adayını açıkladı

Başkanı , sağlık bakanlığına eski ilaç şirketi yöneticisi 'ı aday gösterdi.

Trump, yönetiminde ilk Tom Price'ın istifasıyla boşalan göreve Azar'ı seçtiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkanı, "'ı yeni sağlık bakanı olarak seçtiğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kendisi daha iyi bir sağlık sigortası sistemi ve düşük ilaç fiyatları bakımından bir yıldız olacak." ifadelerini kullandı.

Uzun süre ilaç sektörünün lider şirketlerinden Lilly USA'in başkanlığını yürüten Azar, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Azar'ın sağlık bakanı olması için Senato'nun onayını alması gerekiyor.

Trump'ın ilk Sağlık Bakanı Price, özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullanarak vergi mükelleflerini bir milyon dolar zarara uğrattığının ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

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Trump, yeni Sağlık Bakanı adayını açıkladı
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