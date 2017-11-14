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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 10:30 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Önceki gün Rusya Devlet Başkanı ’le görüşen Cumhurbaşkanı , Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar resmî ziyaretlerinin ikinci durağı olan Kuveyt’e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Uluslararası Havalimanında; Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al Khaled Al Sabah, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı

Kuveyt resmî ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te
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