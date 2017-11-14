Hariri'den flaş açıklama: 2 gün içinde Lübnan'dayım

Suudi arabistan'da görevinden istifasını açıkladıktan sonra ülkesine dönemeyen Lübnan Başbakanı Saad Hariri, herkesin beklediği haberi Twitter hesabından duyurdu. Suudi Arabistan'ın alıkoyduğu iddia edilen Hariri, iki gün içinde ülkesine döneceğini ifade etti. Ailesinin ise Suudi Arabistan'da kalacağını söyledi.

4 Kasım'da Suudi Arabistan'da istifasını açıklayan Hariri, Hizbullah ve İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak Lübnan'da can güvenliğinin olmadığını belirtmişti. O günden bu yana ülkesine dönmeyen Hariri'nin istifası hâlâ kabul edilmedi.

Riyad ve danışmanları, Hariri'nin Suudi Arabistan'da ev hapsinde olduğu iddialarını reddediyor.

Saad Hariri, dün de ülkesine yakında döneceğini ve istifasının gereklerini yerine getireceğini söylemişti. Hariri, sahibi olduğu televizyon kanalına Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan verdiği özel röportajda, "Lübnan'ın çıkarları için istifa ettim. Kısa bir süre sonra Lübnan'a döneceğim ve istifamla ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğim" demişti.

Hariri'ye yakın kaynaklar; İran'ın desteklediği koalisyon ortağı Hizbullah'a doğrudan karşı çıkmadığı için, Suudi Arabistan'ın Hariri'yi zorla istifa ettirdiğini söylüyor. Kaynaklara göre; Hariri, Lübnan'ın istikrarı için Hizbullah'la birlikte çalışması gerektiğini bir türlü Suudi Arabistan'a anlatamadı.

LÜBNAN, İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA

Lübnan, son dönemde Hizbullah'ın Yemen ve Suriye savaşındaki artan rolü nedeniyle İran ile Suudi Arabistan arasında kaldı.

Hizbullah ve diğer Şii gruplar, İran yanlısı politikalara destek verirken, buna karşılık Başbakan Hariri ve diğer Sünni partiler ise Suudi Arabistan eksenli bir siyaseti öne çıkarıyordu.

Son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, "İran'ın pozisyonunu dikkate almadan Lübnan'da belirleyici bir karar vermek mümkün değildir" sözlerine tepki gösteren Hariri, 24 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Ruhani'nin konuşması kabul edilemez. Lübnan, vesayet kabul etmeyen ve onurunun ihlal edilmesini reddeden bağımsız bir Arap devletidir." ifadelerini kullanmıştı.

Saad Hariri kimdir?

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri (47), 2005 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan'ın eski Başbakanı Sünni siyasetçi Refik Hariri'nin oğlu.

Lübnan halkının önemli bir kısmı ve başta Fransa olmak üzere bir çok Batılı ülke ve İsrail, Hariri cinayetinden Suriye rejimini sorumlu tutmuştu.

Babasının ölümünden sonra Müstakbel Hareketi'nin başına geçen Saad Hariri, 2009-2011 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı.

Hariri, siyasi kariyerinin yanı sıra babasından kalan inşaat, telekomünikasyon ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketleriyle Lübnan'ın önde gelen iş adamları arasında yer alıyor.

Lübnan'da iki buçuk yıllık krizden sonra 31 Ekim 2016'da Cumhurbaşkanı seçilen Mişel Avn, yeni hükümeti kurma görevini 3 Kasım 2016'da eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'ye vermişti. Siyasi gruplar arasında sağlanan uzlaşıdan sonra Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan yeni hükümet, 18 Aralık 2016'da, Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından onaylanmıştı. Hariri'nin kurduğu ve Hristiyan Ketaib Partisi dışında tüm grupların yer aldığı hükümet 28 Aralık 2016'da güvenoyu almıştı.