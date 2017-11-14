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Dünya Haberleri
Katar'dan flaş açıklama: Körfez ülkeleri...
Katar
'dan flaş açıklama:
Körfez
ülkeleri...
Giriş Tarihi: 14.11.2017
10:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2017
10:46
Reuters'ın haberine göre,
Katar
Emiri Temim bin Hamed Al Sani,
Körfez
ülkelerinin Katar krizine yönelik bir çözüm bulmak istemediklerini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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