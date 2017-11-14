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'dan flaş açıklama: ülkeleri...

Giriş Tarihi: 14.11.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 10:46
Katar'dan flaş açıklama: Körfez ülkeleri...

Reuters'ın haberine göre, Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ülkelerinin Katar krizine yönelik bir çözüm bulmak istemediklerini söyledi.

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Katar'dan flaş açıklama: Körfez ülkeleri...
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