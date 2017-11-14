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'da skandal fetva

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 14:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 15:04
Suudi Arabistan'da skandal fetva

müftüsü Abdülaziz Al-i Şeyh; 'e karşı savaşmanın caiz olmadığını ve 'ın terör örgütü olduğunu iddia eden bir fetva yayınladı. Bu fetvanın yayınlanmasından sonra ise İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, Al-i Şeyh'i tebrik etti.

İletişim Bakanı Eyüp Kara, Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz Al-i Şeyh'i, "İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını, 'ın terör örgütü olduğunu ve Hizbullah'a karşı İsrail ordusuyla iş birliği yapılabileceği" yönündeki fetvasından dolayı tebrik ederek ülkesine davet etti.

Bakan Kara, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"SAYGIYLA KARŞILANACAKTIR"

"Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz Al-i Şeyh'i Yahudilere karşı savaşmayı ve onları öldürmeyi yasaklayan fetvasından dolayı tebrik ediyoruz.

Al-i Şeyh, Hamas'ın terör örgütü olduğunu ve Filistinlilere zarar verdiğini, Aksa'da yapılan gösterilerin demagojik olduğunu ve İsrail ordusu ile Hizbullah'ı yok etmek için iş birliği yapılabileceğini söyledi. Ben Müftü'yü İsrail'i ziyaret etmeye davet ediyorum; yüksek düzeyli bir saygıyla karşılanacaktır."

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Suudi Arabistan'da skandal fetva
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