Tablo gibi kedi

Arjantin'deki Quimera
isimli kedi, bir tarafı turuncu diğer tarafı siyah yüzü ve birbirinden farklı renklerdeki gözleriyle dikkat çekiyor. Kendine has görünüşü ve sevimliliği sayesinde sosyal medya ünlüsü olan Quimera'nın Instagram
'da tam tamına 42 bin takipçisi bulunuyor. Yüzünün bir yarısı yeşil göz ve turuncu tüylere, diğer yarısı mavi göz ve siyah tüylere bölünmüş olan Quimera'nın olağanüstü görüntüsünün, iki veya daha fazla farklı zigotun oluşturduğu organizma "kimera"dan kaynaklandığı belirtiliyor. İkiz doğacakları yerde bu şekilde dünyaya gelen kimera kedilerinden sadece biri olan Quimera'nın göğsünün ve ön bacaklarının aşağısına kadar yüzündeki renklerin yer değiştirerek sürdüğü görülüyor. Instagram hesabı, Quimera'nın sıradışı görünüşüne rağmen sıradan bir kedi hayatı sürdüğünü gösteriyor. Sahibinin kucağına yatarken, bir yerlerde saklanırken, oyun oynarken ve uyurken görülen Quimera'nın, Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Venus isimli kimera kedisine rakip olabileceği belirtiliyor.