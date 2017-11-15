“Amerika ve Gürcistan, Nauru Cumhuriyeti’ne baskı yaptı”

Güney Pasifik ülkelerinden olan dünyanın en küçük ada ülkesi Nauru Cumhuriyeti Devlet Başkanı Baron Waqa, resmi temaslarda bulunmak üzere Abhazya'ya geldi. Başkent Sohum'a gelen Waqa ile Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacımba görüşme gerçekleştirdi.

Nauru Devlet Başkanı Baron Waqa, görüşmede Nauru'nun Abhazya'yı resmen tanıyan bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "2009 yılında Nauru'nun Abhazya'yı tanımasından sonra iki ülke arasında birçok alanda sıcak ilişkiler gelişti. Abhazya'da yaşanan tüm olayları yakından takip ediyoruz. Ülkenin gelişimine yönelik tüm girişimleri ve fikirleri desteklemeye hazırız" dedi.

"AMERİKA VE GÜRCİSTAN BASKI YAPTI"

Nauru'nun Abhazya'yı tanıma sürecine değinen Nauru Devlet Başkanı Waqa, "Abhazya ile Gürcistan arasında yaşanan savaşın ardından Abhaz halkı bağımsızlığını haklı olarak ilan etmiş, Nauru halkı ve devleti bu bağımsızlığı desteklemiştir. Bize bu süreçte Amerika ve Gürcistan'dan baskı geldi. Amerika ve Gürcistan, kararımızdan geri döndürmek için ülkemize mali destek sözleri verdi. Aslında bu bize bir rüşvetti. Biz ise bu yoldan geri çekilmeyeceğimizi söyledik. Abhaz ve Nauru halkı her zaman dost ve kardeş kalacaktır" dedi.