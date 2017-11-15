Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğü kendi raporunda

AB Komisyonu tarafından yayımlanan "AB'nin Göç Gündemi: Elde Edilen Başarıyı Güçlendirmek" raporunda, AB'nin İtalya ve Yunanistan'dan toplam 160 bin sığınmacıyı diğer AB ülkelerine yerleştirme kararı ve Türkiye'den 2016 sığınmacı mutabakatı çerçevesinde alması gereken sığınmacı sayısı hakkında bilgiler yer aldı.

AB Komisyonunun 2015'te İtalya ve Yunanistan'dan toplam 160 bin sığınmacıyı yeniden yerleştirme süresi eylül ayında dolmuştu. Ancak sığınmacı kotalarını tamamlamayan üye ülkelerin, sığınmacı almaya devam etmesi çağrısında bulunulmuştu.

Raporda, bu çerçevede üye ülkelerin sadece 31 bin 500 sığınmacıyı yerleştirdiği açıklandı.

Çekya 12 sığınmacı alırken, Macaristan ve Polonya sığınmacı kabul etmedi.

Raporu basın toplantısı düzenleyerek açıklayan AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Umarım Macaristan, Polonya ve Çekya sığınmacılara ilişkin tutumlarını gözden geçirir ve sığınmacı kabul etmeye başlar. Bu ülkeler hakkındaki ihlal süreci devam ediyor ve Komisyon'un bir sonraki adıma geçmek için yetkisi var." diye konuştu.

TÜRKİYE'YE VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR

AB ve Türkiye arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatı uyarınca ise üye ülkelerin Türkiye'den 72 bin sığınmacı alması gerekiyordu.

Ancak rapora göre, Türkiye'den çeşitli AB üyesi ülkelere yeniden yerleştirilen sığınmacı sayısı 11 bin 354'te kaldı.

Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının Doğu Akdeniz'deki sığınmacı kriziyle etkili bir şekilde baş etme imkanı sunduğu belirtilen raporda, mutabakatın yasa dışı sığınmacı sayısını ve Ege Denizi'nden geçişleri ciddi boyutta azaltarak somut sonuçlar vermeye devam ettiği bildirildi.

Raporda, AB sığınmacı mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye taahhüt ettiği 3 milyar avroyu yıl sonuna kadar aktaracağını bildirdi. Ancak AB Komisyonunun idari komitesinin 11 Kasım'da açıkladığı rapora göre, AB Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği 3 milyar avroluk fondan bu zamana kadar sadece 908 milyon avro aktardı.