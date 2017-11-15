Çin meteoroloji uydusu fırlattı

Şinhua ajansının haberine göre, China Aerospace Science and Technology Corp. tarafından geliştirilen uydu ülkenin kuzeyindeki Şanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye gönderildi.

Uzun Yürüyüş (Çang Cıng)-4C adlı roketin taşıdığı uydunun yörüngeye girdiği belirtildi.

Fıngyün-3D, uzaktan algılama ve tüm küresel hava hareketlerinin 3 boyutlu elde görüntüsünün elde edilmesi amacıyla hizmet verecek.

Eylül 2013'te fırlatılan Fıngyün-3C ile çalışacak uydu, sera gazlarının izlenmesi ve atmosferik seslerin gerçekliğini artırmak için de kullanılacak. İki uydunun koordinasyonuyla doğal afetlere yönelik çalışmalarda da ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.