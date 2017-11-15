İkinci evliliğine karşı çıkan karısını yakarak öldürdü!

Tribune Express gazetesinde yer alan habere göre, Hayber Peştunhuva eyaletinin Tank ilçesinde bir kadın, kocasının ikinci evliliğine izin vermediği gerekçesiyle 20 gün önce üzerine benzin dökülerek yakıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, 20 gün sonra hayatını kaybetti. Kimliği açıklanmayan kadının, kocasıyla 17 yaşındayken zorla evlendirildiği belirtildi.

BENZİN DÖKEREK YAKTI

Polise konuşan kurbanın babası Muhammed Han, kızı ile kocasının arasının ikinci evlilik tartışması nedeniyle açıldığını belirterek, "Kızımın kocasının ikinci evlilik isteği, aile içerisinde sorunlara neden oldu. Bunun ardından da kocası, kızımı benzin dökerek yaktı." şeklinde konuştu.

Kızının ölümünün ardından polise başvuran baba, olayın en ince ayrıntısına kadar soruşturulmasını, suçlu veya suçluların gereken cezayı almasını istedi.

Eşini yaktığı ileri sürülen ve gözaltına alınan adam ise suçlamaları reddederek, eşinin kendi kendini yaktığı iddiasında bulundu.