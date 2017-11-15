Macaristan'dan ABD'ye içişlerine müdahale tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın içişlerine müdahale ettiği iddiasıyla ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Szijjarto, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliğinin, Macaristan'da faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik proje duyurusunun Macaristan'ın içişleri müdahale olduğunu söyledi.

Szijjarto, konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığına birçok soru yönelttiklerini ve bunlara cevap beklediklerini belirterek, ''Demokratik bir ülkenin kendi bütçesinden diğer bir müttefik ve demokratik ülke topraklarında medyayı finanse etmeye başlaması alışılmamış ve hayret verici bir durum.'' diye konuştu.

SEÇİM KAMPANYASINA MÜDAHALE

Macaristan'ın başka ülkelerin içişlerine müdahale etmediğini ve kendilerine de konuda karışılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Szijjarto, ''Proje Ocak'ta sonuçlanacak. Bu Macaristan'ın iç politikasına, seçim kampanyasına müdahaleden başka ne olarak isimlendirilebilir?'' ifadelerini kullandı.

Macaristan geçtiğimiz günlerde de ABD ile benzer kriz yaşamıştı. ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Kostelacnik, Macaristan'daki basın özgürlüğü hakkındaki eleştirileri dolayısıyla 19 Ekim'de bakanlığa çağrılmıştı.

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Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar da konuyla ilgili ''ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kostelacnik'in, basın özgürlüğü hakkındaki açıklamaları ve buna benzer ifadeleri Macaristan'ın iç politikasına müdahaleden başka bir şey olarak yorumlanamaz.'' açıklamasını yapmıştı.